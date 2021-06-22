Грозы и град ожидаются в Алтайском крае 23 июня

Прохладная погода с дождями и грозами установится в Алтайском крае в среду, 23 июня, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. Временами дожди, местами грозы, также возможен град. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днём термометры в среднем покажут от +16 до +18 градусов. Как и в целом по региону, временами ожидается дождь. Во второй половине дня будет гроза. Скорость ветра – до 8 м/с.