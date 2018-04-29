Грозы и тепло до +25 градусов придут в Алтайский край 30 апреля
Порывы ветра в этот день будут достигать 20 метров в секунду
30 апреля 2018, 06:17
Фото: mioby.ru
Тепло до +25 градусов и грозы ждут жителей Алтайского края в последний день апреля.
"В западных и южных районах дождь, местами гроза, утром местами туман", - сообщает региональный Гидрометцентр.
Днем температуры воздуха в крае составят +20...+25 градусов. Ветер юго-западный,7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.
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В Барнауле без осадков, утром возможен туман. За окном в краевой столице будет +20...+22 градуса. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
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