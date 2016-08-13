Грозы и высокая пожароопасность ожидаются в Алтайском крае 14 августа

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Погода меняется в Алтайском крае в воскресенье, 14 августа – на смену солнцу в регион опять придут дожди.

Как сообщили в алтайском Гидрометцентре, дожди и грозы ожидаются в восточных и южных районах. Температура воздуха днем составит +22…+27 градусов.

Ветер северо-восточный пять-десять метров в секунду с усилением до 16 метров.

В Барнауле дождь ожидается в конце дня. Температура в краевой столице составит +23…+25 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.

Также напомним, что в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение о высокой пожароопасности – в западных районах ожидается четвертый класс горимости.