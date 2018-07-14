Грозы с градом и шквалистый ветер ждут жителей Алтайского края 15 июля

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Дожди, грозы и град на фоне аномальной жары прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 15 июля.

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Прочее Аномально жаркие и грозовые выходные ждут жителей Алтайского края

Согласно данным регионального Гидрометцентра, в отдельных районах пройдут ливни. Дневные температуры составят +27…+32 градуса.

Ветер северный, 4-9 метров в секунду, порывы до 12- 17 метров, при грозе местами шквалистое усиление до 22 метров в секунду.

В Барнауле во второй половине дня дождь, гроза, возможен град. Днем в краевой столице будет +28…+30 градусов.

В Барнауле ветер северный, 4-9 метров в секунду, при грозе местами шквалистое усиление до 12-17 метров.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.