Грозы с градом: какая погода будет в Алтайском крае 29 июня

Тепло, но дождливо будет 29 июня в Алтайском крае и Барнауле. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте регионального ЦГМС, в субботу в Алтайском крае температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. В западных районах будет прохладно – столбики термометров покажут около 19 градусов тепла.

В отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза. При грозе местами сильный дождь, град. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В Барнауле будет довольно тепло – от +24 до +26 градусов. Во второй половине дня ожидается дождь, гроза. Возможен град, ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.