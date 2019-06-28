Грозы с градом: какая погода будет в Алтайском крае 29 июня

Суббота будет дождливой

29 июня 2019, 06:08, Елена Лепезина

Тепло, но дождливо будет 29 июня в Алтайском крае и Барнауле. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте регионального ЦГМС, в субботу в Алтайском крае температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. В западных районах будет прохладно – столбики термометров покажут около 19 градусов тепла.

В отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза. При грозе местами сильный дождь, град. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В Барнауле будет довольно тепло – от +24 до +26 градусов. Во второй половине дня ожидается дождь, гроза. Возможен град, ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

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