Группа "На-На" с аншлагом выступила в Барнауле: фоторепортаж
ДК "Барнаул" был забит под завязку
13 декабря 2017, 06:21, Екатерина Смолихина
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
12 декабря культовая группа 90-х "На-На" при полном аншлаге провела концерт в Барнауле. Привезла группу ЛДПР в рамках "тура" автопоезда партии с ярмаркой Жириновского.
Барнаульцы встретили "нанайцев" бурными овациями, и группа не оставалась в долгу у зрителей.
Как прошел концерт коллектива, которому почти 30 лет, смотрите в нашем фоторепортаже.
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