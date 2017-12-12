Группа "На-На" с аншлагом выступила в Барнауле: фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

12 декабря культовая группа 90-х "На-На" при полном аншлаге провела концерт в Барнауле. Привезла группу ЛДПР в рамках "тура" автопоезда партии с ярмаркой Жириновского.

Барнаульцы встретили "нанайцев" бурными овациями, и группа не оставалась в долгу у зрителей.

Как прошел концерт коллектива, которому почти 30 лет, смотрите в нашем фоторепортаже.