Грузовик и два ВАЗа столкнулись на алтайской трассе - два человека погибли
ДТП произошло вечером 20 мая в Тальменском районе
21 мая 2016, 07:14
Фото: pixabay.com
Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения грузового автомобиля "Ивеко" с автомобилями ВАЗ - 2104 и ВАЗ - 2107. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
ДТП произошло в пятницу, 20 мая, в 17.00 на 150 километре автодороги Р 256. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ- 2104 погибли, водитель ВАЗ - 2107 получил телесные повреждения.
По факту аварии назначена проверка.
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