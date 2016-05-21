Грузовик и два ВАЗа столкнулись на алтайской трассе - два человека погибли

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Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения грузового автомобиля "Ивеко" с автомобилями ВАЗ - 2104 и ВАЗ - 2107. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло в пятницу, 20 мая, в 17.00 на 150 километре автодороги Р 256. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ- 2104 погибли, водитель ВАЗ - 2107 получил телесные повреждения.

По факту аварии назначена проверка.