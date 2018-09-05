Грузовик сгорел в Алтайском крае

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Грузовой автомобиль горел утром в среду, 5 сентября, в Усть-Калманском районе Алтайского края, проинформировали в ГУ МЧС по региону.

Данные о возгорании поступили в 08:34. Ликвидировать пожар удалось в 08:57.

"На тушение пожара привлекалось две единицы техники и шесть человек личного состава", - добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.