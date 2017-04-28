Грузовик завалился на бок в результате ДТП на трассе Бийск — Барнаул. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Грузовик слетел с трассы и упал на бок в результате ДТП, произошедшего на автодороге Бийск — Барнаул 28 апреля.

"Бийск — Барнаул. ДТП на подъеме от Полковниково, "Камри" и грузовик", - сообщил очевидец в паблике Barnaul 22.

Легковушка, также ставшая участником аварии, оказалась на той же обочине, что и грузовик.