Грузовик завалился на бок в результате ДТП на трассе Бийск — Барнаул. Фото
По данным очевидцев, авария случилась в районе села Полковниково
28 апреля 2017, 16:33
Фото: vk.com/barneos22
Грузовик слетел с трассы и упал на бок в результате ДТП, произошедшего на автодороге Бийск — Барнаул 28 апреля.
"Бийск — Барнаул. ДТП на подъеме от Полковниково, "Камри" и грузовик", - сообщил очевидец в паблике Barnaul 22.
Легковушка, также ставшая участником аварии, оказалась на той же обочине, что и грузовик.
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