Грузовой поезд "зацепил" легковушку и протащил её по путям под Барнаулом

На железнодорожном переезде в барнаульском посёлке Черницк очевидцы сняли на видео ДТП: грузовой поезд тащил легковой автомобиль по путям. Согласно кадрам, опубликованным в сообществе "Инцидент Барнаул", машина застряла под одним из вагонов состава.

Где произошло столкновение и какое расстояние "преодолел" отечественный автомобиль, неизвестно.



UPD. По информации источника паблика, поезд остановился возле Калманки – в автомобиле находился человек, он погиб.

Напомним, 20 ноября пьяный водитель на автомобиле Toyota Mark II стал участником полицейской погони в Барнауле. Его удалось задержать, но перед этим он сбил несколько столбов, а в поимке лихача помогли сугробы.