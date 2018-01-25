Грязь и мороз: в Барнауле объявлен штормпрогноз из-за нечистого воздуха

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей, объявлено в двух крупнейших городах Алтайского края — Барнауле и Бийске.

"Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Ожидается повышенное содержание сажи", - говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра на 26 января.

Отметим, что в данный момент в Алтайском крае действует штормовое предупреждение в связи с периодом аномальных холодов. Теперь к нему добавился и режим "черного неба".

В ночные и утренние часы температура воздуха в крае местами опускается ниже -45 градусов.

Ожидается, что погода начнет меняться в сторону потепления уже в воскресенье, 28 января.