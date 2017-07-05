Губернатор Александр Карлин ответит на вопросы жителей Алтайского края
Глава региона в среду, 5 июля, примет участие в онлайн-конференции на площадке Медиагруппы "FM-Продакшн"
Губернатор Алтайского края Александр Карлин ответит на вопросы жителей региона на онлайн-конференции на площадке Медиагруппы "FM-Продакшн". Она начнется в среду, 5 июля, в 11 утра.
В "FM-Продакшн" поступило уже более 200 вопросов. Это темы ремонта дорог, проведения газопроводов, проблема обманутых дольщиков, отсутствие уличного освещения и другие.
Самые проблемные из них будут заданы во время двухчасовой онлайн-конференции.
Видеотрансляцию можно будет посмотреть на сайте Amic.ru с 11 до 13 часов. Наиболее интересные темы появится и в нашей ленте новостей.
Но в любом случае все поступившие вопросы будут переданы главе регионе.
На конференции будут присутствовать и министры правительства региона, которые будут готовы предоставить информацию по заданным вопросам.