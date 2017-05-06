Губернатор Александр Карлин подписал антитабачный закон
Региональный закон подготовлен после принятия Федерального закона в 2013 году
Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду, 3 мая, подписал региональный антитабачный закон, сообщает официальный сайт администрации края.
Отметим, что региональный закон подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
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В документе оговариваются места, где запрещено курить. Это запрещается делать в общественных местах: скверах, на набережных, остановках общественного транспорта, пешеходных переходах, местах проведения публичных мероприятий, летних верандах и входах в помещения.
Закон вступит в силу через десять дней.
Как ранее сообщало ИА "Амител", гражданам-нарушителям, если их, конечно, поймают, грозит административный штраф в размере от 500 рублей до 1500 рублей.