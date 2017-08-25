Губернатор Александр Карлин посетил восстановленный свинокомплекс в Клочках

Фото: Олег Богданов, altairegion22.ruСвинокомплекс в селе Клочки Ребрихинского района, который раньше принадлежал компании "Альтаир-Агро", но недавно был выкуплен компанией "Барнаульский пищевик", лично проинспектировал губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Губернатор ознакомился с работой предприятия и провел рабочую встречу по вопросам развития производства.

"Бывший собственник недостаточно ответственно выстраивал финансовую политику. Это закончилось экономической катастрофой. Но благодаря нашему совместному взаимодействию нашли в оптимальные сроки взаимоприемлемый вариант. Не бросить эту площадку, в которую было вложено немало средств, в том числе государственных, а подхватить и восстановить производство с минимальными потерями", - сказал глава региона.

"Барнаульский пищевик" приобрел действующий свинокомплекс в марте этого года и сразу же начал восстановительные работы. Была проведена ревизия, восстановлены инженерные коммуникации, отремонтированы помещения и оборудование. Сейчас поголовье свиней на предприятии уже составляет 1 тыс. 859 животных.

Как рассказывает Павел Крайняк, представляющий администрацию компании "Барнаульский пищевик", сегодня перед руководством компании стоит основная задача – не дать развалиться рабочему коллективу, восстановить нормальную работу предприятия, собрать в одном месте разбросанные производственные мощности.

"К сентябрю на свинокомплексе появятся первые поросята. Тогда среднедневное стадо составит порядка 29 тысяч голов. При выходе на полную мощность потребность в комбикорме составит около 1,4 тыс. тонн в месяц. Поэтому первоочередная задача - в сентябре запустить комбикормовый завод и элеватор", - прокомментировал Павел Крайняк.

Сегодня комбикорм приобретается в Новосибирской области. Введение же в строй своего комбикормового производства и элеватора создаст замкнутую цепочку технологического цикла при производстве свинины.

Кроме того, в ближайшее время запустят блок убоя и мясопереработки. Убой выращенного поголовья планируется начать в январе - феврале следующего года.

"Барнаульский пищевик", входящий в омскую группу компаний "Руском", приобрел обанкротившийся свинокомплекс на торгах почти за 597 млн рублей.

Председатель совета директоров "Руском" Темури Латария обратился к главе региона Александру Карлину с просьбой дать льготу предприятию на налог на имущество на пять лет, чтобы была возможность эффективнее и быстрее окупить затраты.

По словам губернатора, в крае готовы рассмотреть эту просьбу. Карлин отметил, что речь идет о первоочередной задаче – сдаче площадки в селе Паново.

"Это потребует дополнительных инвестиций, они уже просчитываются, речь идет о возможном применении той меры поддержки, которая предусмотрена в наших документах по поддержке инвестиций – речь идет о льготе по налогу на имущество. Такое обращение подготовлено, я его принимаю, даю поручение. У меня складывается ощущение, что это будет подъемная для нас сумма, тем более мы рассчитываем, что эта мера поддержки вернется в бюджет дополнительными доходами и другими эффектами", - пояснил губернатор.