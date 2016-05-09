Губернатор Александр Карлин поздравил жителей края с Днем Победы

Фото: Вячеслав Мельников

Поздравление с Днем Победы направил жителям Алтайского края губернатор Александр Карлин, отметив, что 9 мая является "величайшим праздником нашей страны".

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Прочее Глава администрации Барнаула поздравил горожан с Днем Победы

"Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Алтайского края!Сердечно поздравляю вас с Днем Победы – величайшим праздником нашей страны!", - цитирует главу региона пресс-служба краевой администрации.

По словам губернатора, 9 мая 1945 года навечно вошел в историю как День триумфа народа, спасшего мир от фашизма.

"Поколение героев подарило потомкам возможность свободно строить достойное будущее. С каждым годом спокойной жизни, с каждым рожденным под мирным небом ребенком подвиг солдат и тружеников тыла, выстоявших в страшное время военного лихолетья и победивших, становится ценнее", - подчеркнул Александр Карлин, добавив, что сегодня все люди в долгу перед поколением тех, кто ковал Победу.

"Желаю ветеранам войны и труженикам тыла крепкого здоровья, долгих лет жизни и душевного тепла! Всем жителям края - мира, счастья, благополучия! С Днем Победы!", - резюмировал глава края.