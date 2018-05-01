Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил жителей с 1 мая

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил жителей региона с Праздником Весны и Труда, который отмечают в России традиционно 1 мая, сообщается на официальном сайте Алтайского края

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В адрес жителей региона губернатор направил следующее поздравление:

"Дорогие жители Алтайского края! От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай наполнен особым смыслом, он олицетворяет созидание на благо родной земли. В этот день оценки собственных достижений соседствуют с памятью о поколениях предшественников, своим трудом создавших мощь великого государства.

Сегодня как никогда необходимо помнить о сопричастности каждого из нас к судьбе России и Алтайского края. Все мы на своем месте - у станка, за рулем, у классной доски, в медицинском кабинете, у монитора - делаем общее дело, работаем во имя будущего наших детей. Добиться поставленных целей мы можем, только объединяя усилия.

В этот день хочу особые слова благодарности направить в адрес ветеранов труда за их многолетнюю самоотверженную работу, сохранение традиций наставничества. Тем, кто продолжает трудовой путь, желаю успехов и профессионального роста, нашей молодежи, только вступившей во взрослую жизнь, - смелости и веры в собственные силы. Вы - надежда края, его грядущая слава, его будущее!

Желаю всем здоровья, благополучия, мира, счастья и добра!"