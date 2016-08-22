Губернатор Алтайского края проводит 22 августа "прямую линию"
Александр Карлин в течение нескольких часов будет отвечать на вопросы журналистов и жителей региона
22 августа 2016, 10:36
Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в понедельник, 22 августа, проведет "прямую линию", в ходе которой ответит на вопросы журналистов и жителей региона.
"Прямая линия" стартует в 15:00. Вопросы к губернатору собирались почти две недели — с 10 августа.
Ожидается, что глава региона выскажется на наиболее важные социально-экономические темы. Вероятно, что Александр Карлин затронет вопрос и о переходе Алтайского края к правительственной модели управления.
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