Губернатор Карлин: номинальные зарплаты в 2016 году будут расти

В 2016 году в Алтайском крае продолжится рост зарплат, об этом губернатор Александр Карлин заявил во время общения с журналистами в пресс-центре "Сибирской медиагруппы" в пятницу, 11 декабря.

"Есть понятие "номинальная заработная плата" – в прямом рублевом исчислении, а также "реальная заработная плата" – платежеспособность населения. Я думаю, что номинальная зарплата будет расти. Тем более что мы все знаем тезисы последнего общения премьер-министра Дмитрия Медведева с журналистами. Наши ведущие экономические ведомства говорят, что кризис теряет интенсивность. Негативные процессы успокаиваются: снижаются темпы инфляции, восстанавливаются объемы промышленного производства. Все эти факторы дают нам основания утверждать, что номинальная зарплата вырастет", – сказал Карлин.

Также губернатор отметил, что есть прогнозы Минэкономразвития, которые говорят о сокращении темпов инфляции. И это дает возможность повышения и реальной зарплаты.

Глава региона пообещал выполнить обязательства по сохранению соотношения зарплат бюджетников и средней зарплаты по региону.