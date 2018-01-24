Губернатор Карлин похвалил депутатов АКЗС за возросший профессионализм

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин 23 января провел рабочую встречу с руководителями фракций краевого Законодательного Собрания. В мероприятии приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, его заместитель Сергей Серов, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Приб, руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова, руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов, руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов и представитель главы региона в АКЗС Антон Васильев.

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Предваряя беседу, глава региона Александр Карлин отметил, что встречи с руководителями фракций в краевом парламенте накануне доклада о развитии региона в ушедшем году - уже сформировавшаяся и весьма полезная традиция.

"Традицию работы моих заместителей с полным составом фракций в Заксобрании мы также продолжим. У вас и ваших коллег будет возможность подробно обсудить все темы, в том числе и те, которые мы сегодня затронем. Общение будет весьма полезным для обеих сторон", - констатировал Александр Карлин. Он также отметил возросший профессионализм депутатов краевого парламента.

"По моим ощущениям, вы в большей мере погружены в процессы, которые проходят в экономике и различных отраслях социальной сферы региона. Это видно и по вопросам, которые вы сформулировали в этом году. Такие перемены я отношу на счет большей профессионализации депутатского состава, ведь в прошлом году мы встречались, когда опыт депутатской деятельности у определенной части депутатского корпуса был незначительным, с момента избрания прошло несколько месяцев. Сейчас у депутатов есть возможность более серьезно вникать во многие дела и процессы. С другой стороны, я считаю, используемый сегодня формат правительственного часа в региональном парламенте одинаково полезен всем участникам. Представителям депутатского корпуса он позволяет достаточно оперативно получать информацию по значимым, на ваш взгляд, вопросам. Как мне сообщают, конфронтации на правительственных часах нет, общением стороны удовлетворены, поскольку мои заместители приходят не ругаться, а согласовывать многие наши позиции текущей деятельности с депутатским корпусом", - приводит слова главы региона пресс-служба регионального правительства.

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Александр Карлин привел основные статистические данные, характеризующие развитие отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края в 2017 году. Губернатор региона подчеркнул, что список задач, которые предстоит решить в 2018 году, основан на реальных потребностях жителей Алтайского края.

"Не думаю, что у вас сложилось впечатление, что мы витаем в эмпиреях и не знаем реальных потребностей региона. Я сам и мои заместители, министры постоянно бываем в муниципалитетах, на предприятиях и в организациях, встречаемся с людьми. Это позволяет выстраивать результативную работу. Но мы не претендуем и на то, что мы знаем все и вся. Та информация, которую вы представите сегодня, на встречах с моими заместителями и затем на сессии краевого Заксобрания, обязательно будет учтена, мы будем работать, корректируя свои планы с учетом ваших инициатив и предложений", - заявил Александр Карлин.

Депутаты парламента в ответ отметили пользу от правительственного часа. Руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова вместе с тем высказала пожелание как можно раньше получать для ознакомления материалы для обсуждения на предстоящей сессии и выразила озабоченность решением кадровых вопросов на уровне муниципалитетов.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов отметил конструктивный характер взаимодействия депутатов АКЗС с управленческой командой региона. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов подчеркнул, что депутатский корпус ведет достаточно интенсивный диалог с правительством Алтайского края. Важной задачей Владимир Семенов считает обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Алтайском крае.

Отметим, что встреча с лидерами депутатского корпуса состоялась за двое суток до ежегодного отчета главы региона о работе за 2017 год.