Губернатор Новосибирской области провёл выходные в Алтайском крае

Андрей Травников посетил Денисову пещеру

19 июля 2021, 19:33, Роман Кильмяшкин

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посвятил уик-энд знакомству с археологическими памятниками в Солонешенском районе Алтайского края. Об этом чиновник рассказал на своей странице в Instagram.

"Посетил археологические памятники мирового значения: Денисову пещеру и Карама. Там сейчас ведут работы сотрудники института. Именно в Денисовой пещере обнаружили третий вид человека, жившего одновременно с человеком современного типа и неандертальцем, – поделился Травников. – С интересом осмотрел находки текущего года – древние орудия и произведения первобытного искусства. Удалось побывать и на памятнике Карама – это древнейшая из известных в Северной Азии стоянок человека. Атмосфера непередаваемая".

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Он уточнил, что в регион его пригласил научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Анатолий Деревянко.

Напомним, в мае 2021 года Денисова пещера пополнила список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Денисова пещера – известное место археологических раскопок в Солонешенском районе Алтайского края. В 2010 году шведский палеогенетик Сванте Паабо идентифицировал новый подвид человека по фаланге пальца, обнаруженного в пещере в 2008 году. Подвид назвали денисовским человеком. С тех пор раскопки там ведутся в разы активнее. Археологи обнаружили в Денисовой пещере останки четырёх денисовцев и двух неандертальцев.

А в 2019 году стало известно, что пещеру могут включить в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но решение стоит ждать не раньше 2022 года.

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