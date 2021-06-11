Губернатор Томенко призвал ускорить вакцинацию от COVID-19 в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал усилить темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в регионе. Об этом он заявил 11 июня на совещании по вопросу темпов вакцинации против коронавирусной инфекции в муниципальных образованиях Алтайского края.

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Как сообщает пресс-служба правительства, для формирования коллективного иммунитета к осени этого года в регионе необходимо вакцинировать не менее 60% взрослого населения – это около 1,1 миллиона человек.

Городские, районные поликлиники и мобильные комплексы в крае обеспечены необходимым оборудованием и вакциной. В сутки они могут принимать до 15 тысяч жителей. При этом в настоящее время ежедневно вакцинируются от 2 до 2,5 тысячи человек.

Как отметил глава Минздрава Дмитрий Попов, в ряде муниципалитетов зафиксированы низкие показатели вакцинации. В их числе – Табунский и Третьяковский районы, Барнаул, Новоалтайск, Славгород.

Томенко обратил внимание на то, что для предотвращения очередного всплеска коронавирусной инфекции темпы вакцинации необходимо ускорить.

"Темпы вакцинации нужно значительно увеличивать. Желательно их увеличивать от сегодняшнего уровня в четыре-пять раз. Если мы будем продолжать двигаться так, как мы это делаем сегодня, то целевых показателей вакцинации мы достигнем только к осени следующего года. Что это значит? Появляются риски того, что третью волну или очередной всплеск заболеваемости мы с вами получим", – сказал Томенко.

Губернатор отметил, что вопрос с вакцинацией находится на его личном контроле, и в тех районах, где кампания будет идти плохо, он будет подключаться к решению вопросов самостоятельно. По словам Томенко, коллективный иммунитет – главное условие для ухода от ограничительных мер в регионе.