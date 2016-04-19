Густой туман стал причиной нескольких ДТП на трассах Алтайского края

Фото: vk.com/barneos22

Автолюбители предупреждают участников дорожного движения о плохой видимости на трассах Алтайского края из-за тумана.

Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, на дорогах региона по этой причине уже зафиксированы утренние ДТП.

"Трасса Барнаул – Новосибирск. После ЗАТО Сибирский. Видимость нулевая. Две аварии лобовые. Машин пять подряд. Будьте аккуратнее", – отмечает один из очевидцев.

Напряженная ситуация сложилась и на рубцовской трассе. "После Алейска в сторону Рубцовска видимость нулевая. Будьте аккуратнее. Встречных машин вообще не видно!" – также констатирует еще один пользователь сети.