Густой туман стал причиной нескольких ДТП на трассах Алтайского края
Автолюбителей предупреждают о плохой видимости на дорогах региона
19 апреля 2016, 08:19
Фото: vk.com/barneos22
Автолюбители предупреждают участников дорожного движения о плохой видимости на трассах Алтайского края из-за тумана.
Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, на дорогах региона по этой причине уже зафиксированы утренние ДТП.
"Трасса Барнаул – Новосибирск. После ЗАТО Сибирский. Видимость нулевая. Две аварии лобовые. Машин пять подряд. Будьте аккуратнее", – отмечает один из очевидцев.
Напряженная ситуация сложилась и на рубцовской трассе. "После Алейска в сторону Рубцовска видимость нулевая. Будьте аккуратнее. Встречных машин вообще не видно!" – также констатирует еще один пользователь сети.
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