Хищники-малютки: тигрята в барнаульском зоопарке делают первые шаги
Малыши появились у Багиры и Шерхана месяц назад
17 июля 2018, 13:40, Екатерина Смолихина
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Тигрята, которые появились почти месяц назад в барнаульском зоопарке, начали выходить на прогулку в вольере. Как рассказали Amic.ru сотрудники зоопарка, тигрица Багира около недели назад сама начала выносить их из домика, и сейчас малыши делают самостоятельные несмелые шаги.
Всего родилось шесть котят, но, к сожалению, осталось на данный момент четверо. У тигрицы только четыре соска, и она не смогла прокормить всех котят.
В 2017 году у семейства тигров также было пополнение. Двое тигрят были отправлены в Нижний Новгород, а еще один находится в зоопарке на Телецком озере.
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