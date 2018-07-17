Хищники-малютки: тигрята в барнаульском зоопарке делают первые шаги

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Тигрята, которые появились почти месяц назад в барнаульском зоопарке, начали выходить на прогулку в вольере. Как рассказали Amic.ru сотрудники зоопарка, тигрица Багира около недели назад сама начала выносить их из домика, и сейчас малыши делают самостоятельные несмелые шаги.

Всего родилось шесть котят, но, к сожалению, осталось на данный момент четверо. У тигрицы только четыре соска, и она не смогла прокормить всех котят.

В 2017 году у семейства тигров также было пополнение. Двое тигрят были отправлены в Нижний Новгород, а еще один находится в зоопарке на Телецком озере.