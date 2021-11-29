ХК "Динамо-Алтай" дважды выиграл в Татарстане. Очередные матчи первенства ВХЛ против "Челнов" состоялись 27 и 28 ноября в Набережных Челнах.

В первой встрече барнаульцы одержали уверенную победу со счётом 5:2. Причём все вопросы о победителе алтайские хоккеисты сняли ещё в первом периоде, когда отправили в ворота челнинцев четыре безответных шайбы. Их авторами стали новичок команды Никита Томилов, а также Денис Лудцев, Юрий Шадрин и Александр Бирюков. Во втором периоде Лудцев оформил дубль, а хозяевам льда барнаульцы позволили отыграть лишь две шайбы и уверенно выиграли 5:2.

В повторной встрече 28 ноября алтайские хоккеисты вновь добились победы. Правда, игра получилась более напряжённой, и барнаульцы по ходу встречи уступали в счёте: 0:2 и 1:4. И всё же игроки "Динамо-Алтая" в основное время сумели уйти от поражения и восстановили равновесие – 4:4. А в овертайме решающий гол в ворота "Челнов" забил Никита Томилов. 5:4 – волевая победа барнаульцев. Для Томилова этот гол стал вторым в матче. Также новичок алтайской команды отличился в основное время игры. Помимо Томилова, авторами заброшенных шайб в команде Владислава Хромых стали Гафар Саитаров и Юрий Шадрин (дважды).

"Динамо-Алтай" одержало девятую победу подряд в рамках первества ВХЛ и уверенно занимает первое место. 30 ноября и 1 декабря "Челны" и "Динамо-Алтай" проведут ещё два поединка в Набережных Челнах.