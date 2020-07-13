"Хочется отель без русских": туристов резко раскритиковали в Горном Алтае

Известный фотограф считает, что они страдают недугом "вседозволенность во время отдыха"

13 июля 2020, 11:48, Роман Кильмяшкин

Известный алтайский фотограф Светлана Казина раскритиковала россиян за их поведение во время отдыха в Республике Алтай. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

"Такое ощущение, что "туристы" и "отдыхающие" – это какой-то отдельный слой населения. Секта. Организация. Банда. Сообщество, которое было выведено, выращено и воспитано в резервации, отдельно от всех остальных, поэтому знания культуры и воспитания их не затронули", – заявила Казина.

Алтайский фотограф запечатлела пробку из овец

Алтайский фотограф запечатлела пробку из овец

По ее словам, речь идет не обо всех туристах, а именно о россиянах, у которых, по оценке фотографа, есть особый "недуг".

"Не все такие. И не только в России. Асоциальное поведение может наблюдаться у представителей любой национальности. Но я говорю сейчас о русских. И о их недуге под названием "Вседозволенность во время отдыха", "Я устал, я отдыхаю", "За все заплачено", – уточнила Казина. – За границей появилось выражение: "отель без русских". Иногда и в России мне тоже хочется отель без русских...".

В качестве аргумента она привела целый ряд происшествий с отдыхающими в Республике Алтай. Так, один из блогеров выложил фото, на котором он в собачьей маске плывет на каяке по Гейзерному озеру.

"По этому маленькому уютному озерку, которое местные жители считают сакральным! Которое настолько красиво и прозрачно, что взбаламутить его даже камушком нет ни малейшего желания!" – возмутилась Казина.

Ей также не нравится поведение туристов, которые заходят в сельские магазины в купальных костюмах, а мужчины и вовсе – в одних плавках.

"В такую минуту думаю: жаль, что у нас люди такие воспитанные и забитые, а ведь могли бы и яйцами закидать", – уточнила фотограф.

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Буквально за день до написания поста она наблюдала, как двое туристов справляли нужду прямо на стену магазина. А мимо проезжала машина, из люка которого "истошно вопил пьяный парень с бутылкой в руке".

"Жители Онгудайского района шлют мне фотографии мусорных куч, оставленных после себя туристами на стоянках у реки за последние буквально несколько дней. На Ороктойском мосту стайка парней, красуясь перед девчатами, соревнуется в кидании пивных бутылок в Катунь – кто дальше", – продолжила перечислять Казина.

Она также напомнила и о надписях на скалах и пластике, плавающем в Телецком озере. По ее оценке, все это имеет причинно-следственную связь с озвученным ею недугом у россиян.

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