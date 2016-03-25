"Хочу приехать в отпуск в Алтайский край" - Сергей Миронов

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов посетил Барнаул 23 марта. Он встретился с партийцами и молодыми активистами, ответил на вопросы алтайских журналистов и дал короткое эксклюзивное интервью информационному порталу Amic.ru. Пономарев, Ильковский, Терентьев, выборы и отпуск.

— Сергей Михайлович, все-таки Алтайский край — это самостоятельная тергруппа на выборы в Госдуму в сентябре этого года, как это было заявлено месяц назад?

— Алтайский край будет во главе довольно крупной региональной группы, к нему будут присоединены Республика Алтай, возможно, еще некоторые соседние регионы. Думаю, что это будут близлежащие республики.

— Но не Новосибирская область?

— Нет, Новосибирская область будет отдельной региональной группой.

— На встрече с членами партии в Алтайском крае вы неоднократно подчеркнули важность успеха "СР" на выборах в Камне-на-Оби и Каменском районе. Но впереди большие выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание и Государственную Думу. Насколько региональное отделение партии сильно, чтобы, как вы сказали, получить не ниже второго места?

— Главные подвиги впереди. Я уверен, что региональное отделение нашей партии очень хорошо проведет избирательную кампанию и покажет результат. У меня, как у председателя партии, есть своя градация региональных отделений. И алтайское краевое отделение в первой десятке. Здесь очень мощный руководитель — Александр Терентьев. Секретарь Бюро Владислав Вакаев тоже очень надежный и сильный, в том числе и как политтехнолог.

Я жду хороших результатов, и результаты каменских выборов — это пролом. Не только для Алтайского края, но и для всей России.

— Вернемся к Новосибирской области. Одним из самых ярких депутатов от партии там был, безусловно, Илья Пономарев. Уже около двух лет он живет в США, обвиняется в пособничестве в растрате средств инновационного фонда "Сколково". Из партии, как мы все помним, его исключили, но он остается депутатом Госдумы. Но как бы вы к нему не относились, новосибирское отделение партии стало менее ярким после его ухода. Как планируете восстанавливать позиции отделения?

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— Оказывается, вся эта яркость проявлялось в одном качестве — в болтовне. И теперь этот господин с таким же упорством болтает против своей страны, против родины. Я нисколько не сомневаюсь, что политическая карьера Пономарева в России закончена.

На прошлой неделе наконец приняли в первом чтении закон, который позволяет за нарушение трудовой дисциплины лишать депутатского мандата. Он год не ходит на заседания, болтается где-то за рубежом, получает депутатскую зарплату.

Да, для журналистов, он умел очень красиво говорить. Но важна работа с избирателями. Важно то, что делается для людей. Это, например, создание центра защиты граждан (открыт партией в 42 регионах страны, вскоре откроется в Барнауле — прим.ред.). Я сужу по письмам жителей Новосибирска: люди увидели, что есть та сила, которая им реально помогает. Такая работа регионального отделения, может, и не очень видна, но мы для людей работаем, а не для пиара.

Новосибирское отделение — сильное и хорошее. Анатолий Кубанов (лидер новосибирского отделения "Справедливой России" — прим.ред.) качественно работает. Он очень активен в законодательном собрании (является депутатом Заксобрания НСО — прим.ред.), поднимает очень острые вопросы.

— До недавнего времени у партии был свой губернатор — Константин Ильковский в Забайкальском крае, который в феврале 2016 году ушел в отставку по собственному желанию. В каких еще регионах планируете выдвигать кандидатов на губернаторский пост, и в каких реально рассчитываете на победу?

— Не сомневаюсь, что губернаторы от нашей партии появятся. Похоже, в единый день голосования в этом году кандидатов на пост губернатора, не будет. Но такая работа нами ведется.

Константин Ильковский поступил абсолютно правильно: не стал цепляться за место. Увидев, что не получается, он написал заявление о сложении полномочий. Это было честно. И не получилось у него в силу целого ряда объективных и субъективных причин. План по капремонту он не выполнил, потому что должен был потратить эти деньги на зарплаты бюджетников, в регионе были с этим проблемы. Этот пример правильный.

— В Алтайском крае вы уже не в первый раз. Что здесь нравится? Не планируете ли приехать сюда на отдых?

— В этот приезд мне посмотреть ничего не удастся. А нравятся мне здесь, прежде всего, люди.

Я когда-то был в Белокурихе, знаю этот замечательный курорт. Коллеги предложили приехать сюда летом в отпуск. Но отпуска этим летом не будет — избирательная кампания. А на следующий год, думаю, что с семью в Белокуриху приеду. Хочу показать им Алтайский край.