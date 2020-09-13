"Ходим с ветками и камнями". Жителей Барнаула терроризирует стая бродячих собак

Жительница Барнаула рассказала в паблике Barnaul 22, что боится подходить к собственному дому неподалеку от площади Спартака из-за агрессивных собак.

По словам горожанки, свора собралась вокруг собаки с течкой. Псы охраняют ее и кидаются на людей, а по ночам из-за лая жителям окружающих домов сложно заснуть. При этом в районе живут пожилые люди, которые не в силах отпугнуть животных, и дети, проходящие мимо стаи в школу.

Автор жалобы обращалась в администрацию, где ей дали номер приюта "Ласка", однако там согласились забрать только самку. Жительница Барнаула заявила, что хочет гуманно решить этот вопрос и "никаких жестоких расправ никто не собирается устраивать", попросив ответственные организации забрать животных с улицы.