Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" выиграли в Саратове

Хоккеисты барнаульского клуба "Динамо-Алтай" выиграли в Саратове. Четвертый матч выездной серии в рамках первенства ВХЛ против местного "Кристалла" состоялся накануне, 23 сентября, и завершился победой барнаульцев со счетом 4:1. По ходу игры алтайские хоккеисты имели большое преимущество и в итоге уверенно выиграли.

Авторами заброшенных шайб в составе "Динамо-Алтай" стали Владислав Янцен, Евгений Филин, Владимир Соболев и Андрей Локтев. Напомним, ранее барнаульцы дважды обыграли "Кристалл" с результатами 7:2 и 4:3 и один раз уступили со счетом 3:5. "Динамо-Алтай" занимает второе место в турнирной таблице.

В следующем туре 2, 3, 5 и 6 октября команда Александра Усачева на своем льду встретится с "Юниором" из Кургана.