Хоккеисты сборной России поборются за "золото" молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею в Хельсинки. Это стало возможным после победы наших ребят над сборной США, которую мы обыграли со счетом 2:1.

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В первом периоде удача, казалось, была на стороне американцев. Уже на десятой минуте в воротах нашей сборной оказалась шайба, которую забросил Кристиан Дворак и вывел американцев вперед. Но во втором периоде Павел Красковский и Егор Коршков отправили две ответных шайбы. Лучшим игроком матча в составе сборной России был признан Егор Коршков, у американцев лучшим стал Кристиан Дворак.

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6 января, россияне поборются за первое место с командой Финляндии, которые обыграли шведов. Матч Россия — Финляндия состоится в ночь на 6 января в 00:30 по местному времени. Ранее, в 20 часов, американцы поборются с командой Швеции за третье место.