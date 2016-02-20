Хоккейная команда "Алтайлеса" готовится к финальным играм чемпионата края

17 и 18 февраля команда "Бобровский лесокомбинат" (Первомайский район) провела две финальные встречи в рамках группового этапа Чемпионата Алтайского края сезона 2015/2016 с командами "Шахтер" (Рубцовск) и "Рубин" (пос. Южный). Обе встречи закончились победой. Таким образом, по результатам группового этапа, бобровцы заняли первое место, набрав 18 очков. Этот сезон складывается для "лесной" команды успешно: 10 игр, 8 побед, 2 ничьи и 51 заброшенная шайба в ворота соперников.

В марте борьба за звание чемпиона Алтайского края развернется среди тех же команд, что и в прошлом году. Это "Витязь" (Алейск), "Шахтер" (Рубцовск), "Бобровский лесокомбинат" и "Молот" (Первомайский район). Именно в таком порядке распределились призовые места в сезоне 2014/2015. Как изменится расклад в этом году, зависит от многих факторов, поэтому спортсмены не берутся предсказывать результат, стараясь перед ответственными играми больше времени проводить на льду.

Команда "Бобровский лесокомбинат", действующая на базе Бобровского лесокомбината ЛХК "Алтайлес", — новичок в краевом хоккее, нынешний чемпионат для них — второй по счету. Идея заняться популярными видом спорта профессионально пришла после того, как предприятие возродило хоккей в селе Бобровке, построив там открытый каток. Многие сотрудники предприятия, увлекавшиеся хоккеем, быстро набрали форму и выразили желание представлять свое предприятие на более высоком уровне. Кстати, параллельно со взрослыми, под наставничеством опытного хоккеиста на бобровском льду тренируются и школьники.

"Приобщение к спорту сотрудников, а также односельчан, в том числе школьников — это главная задача, которую я, как руководитель предприятия, ставлю перед хоккейной командой,— сказал исполнительный директор предприятия и нападающий сборной Денис Шубин. — Спортивные победы могут стать отличным стимулом для побед производственных, прививая в коллективе здоровый и активный образ жизни".

Фото из архива СОЛО "Алтайлес"