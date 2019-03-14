Хоккейный "Алтай" выиграл у "Мордовии" 4:2

Хоккеисты "Алтая" на своем льду выиграли у "Мордовии". Третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Федерации завершился победой барнаульской команды – 4:2.

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Прочее Хоккеисты "Алтая" дважды проиграли в Саранске

Хозяева площадки начали игру очень активно и открыли счет уже на 52-й секунде. Через полминуты барнаульцам удалось удвоить преимущество.

В середине второго периода мордовские хоккеисты сумели сократить отставание в счете – 1:2. Но тут же Дмитрий Ковязин забросил третью шайбу в ворота гостей. До конца второго периода "Мордовия" вновь отыграла один гол.

В заключительной двадцатиминутке хоккеистам "Алтая" пришлось обороняться. Тем не менее гол забили хозяева площадки. За две с половиной минуты до финальной сирены барнаульцы в большинстве четвертый раз поразили ворота саранской команды.

В конце встречи "Алтай" получил два удаления подряд, и "Мордовия" устроила отчаянный штурм ворот хозяев, выпустив вместо вратаря шестого полевого игрока. И все же барнаульцам удалось удержать преимущество в счете. В итоге 4:2.

Таким образом, "Алтай" пока проигрывает в противостоянии с "Мордовией" со счетом 1:2. Первые два поединка серии в Саранске завершились поражениями барнаульцев с результатами 2:6 и 1:2. Сегодня в 19 часов на льду Карандин-Арены состоится четвертая игра.