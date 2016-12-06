Хоккейный клуб "Алтай" потерпел домашнее поражение от саранской "Мордовии"

Фото: ХК "Алтай"

Хоккейный клуб "Алтай" в рамках чемпионата ВХЛ уступил на своем льду "Мордовии" из Саранска. Встреча завершилась со счетом 1-3.

Единственную шайбу в составе барнаульской команды забил Роман Исрафилов. "Алтай" смог реализовать численное большинство. Однако "Мордовия" сумела отличиться в неравном составе дважды, что предопределило итоговый результат.

В конце третьего периода нападающий барнаульской команды Артём Евстифеев получил матч-штраф (5+20 минут). После 28 игр "Алтай" с 42 очками занимает шестую позицию в чемпионате ВХЛ.

Ответную встречу команды проведут уже во вторник, 6 декабря.



