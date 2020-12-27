Холодильник с угощениями поставили на барнаульском Арбате

Его собираются открыть через несколько дней

27 декабря 2023, 00:01, ИА Амител

Фото: vk.com/tnt_barnaul

Необычное новогоднее украшение установили на улице Мало-Тобольской в Барнауле, сообщает группа "ТНТ | Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

На пешеходной улице установили закрытый холодильник. Организаторы акции утверждают, что он наполнен угощениями для горожан.

Открыть его собираются через два дня. Точное время открытия пока неизвестно.

Желающим получить угощение рекомендовали не забывать о профилактических мерах: носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.