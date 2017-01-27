Холодно, но зато без снежной бури: жителей Алтая ждет морозная суббота

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Период похолодания продолжается в Алтайском крае – суббота, 28 января, выдастся морозной и солнечной.

Днем в регионе, по данным синоптиков, без осадков, на дорогах гололедица. Температура -13…-18 градусов, в южных районах -7…-12 градусов. Ветер восточный 3-8 метров в секунду с усилением местами в южных районах до 13 метров.

В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица. Дневные температуры в краевой столице -13…-15 градусов. Ветер до восьми метров в секунду.