Хорохордин перенес праздник алтайского народа на следующий год
Решение принято для профилактики коронавируса
Межрегиональный праздник алтайского народа Эл Ойын перенесен на 2021 год, объявил глава Республики Алтай Олег Хорохордин на очередном заседании оперативного штаба.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса.
"В этом году в праздновании планировалось участие 15 тысяч человек. Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем наших людей, – подчеркнул Хорохордин. – Обязательно проведем Эл Ойын в следующем году, в год 30-летия Республики Алтай".
Напомним, что летний фестиваль народных игр Эл-Ойын проходит в Горном Алтае раз в два года. Люди в национальных костюмах соревнуется в борьбе, стрельбе из лука, конном спорте и других дисциплинах. Интересна не только спортивная, но и культурная составляющая, например, показы костюмов и фольклорные концерты.