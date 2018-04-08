Хороводами и русскими забавами отметили Пасху на пешеходной улице Барнаула

На улице Мало-Тобольской прошли праздничные гуляния

8 апреля 2018, 15:48, Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Праздничные гуляния по случаю Пасхи прошли 8 апреля на улице Мало-Тобольской в Барнауле. 

Всех гостей ждали игры, песни, танцы, веселые хороводы, в которых мог принять участие любой желающий. Кроме этого, на празднике работала традиционная Пасхальная ярмарка ремёсел от мастеров края.

Как барнаульцы сразились в хороводном баттле на Пасху, смотрите в нашем фоторепортаже.

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