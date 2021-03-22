Хоровые коллективы Симферополя дадут концерт в Барнауле

22 марта в Барнауле состоится концерт, приуроченный к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщает пресс-служба мэрии.

Во Дворце культуры Барнаула выступят Барнаульский детский хор и два музыкальных коллектива из Симферополя: молодёжный хор "Мадригал" и образцовый хор студии "Школьные годы".

"В программе концерта будут представлены разные жанры: от западноевропейской классической музыки до оригинальных обработок музыки народов мира", – уточнили в пресс-службе городской администрации.

Концерт начнётся в 18:30 по адресу ул. Антона Петрова, 146а. Он пройдёт в рамках фестиваля "Крымская весна".

Отметим, что фестиваль предусматривает ещё несколько мероприятий. Так, 20 марта состоялась финальная игра сезона Барнаульской лиги КВН, а 21 марта бесплатно показали фильм Генриха Оганесяна "Три плюс два", снятый в 1963 году в Крыму.