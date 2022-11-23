Хостинг сайтов: как сменить провайдера быстро и без лишних затрат
Процедура непростая, лучше доверить её специалистам
Причины, по которым пользователю может понадобиться смена хостинга, бывают самыми разными. Возможно, в какой-то момент перестаёт устраивать ценовая политика или качество услуг «старого» провайдера, или функциональность сервера больше не будет соответствовать имеющимся потребностям. Рассказываем, как правильно переносить хостинг и из каких этапов состоит этот процесс.
Три составляющих переноса
Обычно процедура занимает от нескольких часов до нескольких дней. Поскольку она сопряжена с решением целого ряда технически сложных задач, часть из них требует взаимодействия со специалистами провайдера. Состоит процедура из трёх основных этапов:
Поиск нового хостинга. Здесь важно внимательно изучить все особенности платформы, чтобы понять, насколько они соответствуют потребностям.
Изменение привязки доменного имени. Эта процедура нужна, чтобы запросы пользователей имели правильное направление, с учётом того, что вы перешли на новые серверы.
Перенес всех имеющихся данных на новый хостинг. Это наиболее длительный и сложный этап, продолжительность которого зависит от объёма переносимой информации.
Важно знать, что далеко не у всех владельцев сайтов есть достаточно квалификации и опыта, чтобы произвести самостоятельный переход на новый хостинг. В большинстве случаев эту процедуру лучше доверить профессионалам.
Как проходит перенос данных?
Процесс переноса начинается с добавления домена клиента на новой площадке. Далее необходимо скачать папку с файлами, содержащую информацию со старого сайта. Если речь идёт о большом объёме данных, важно заранее предусмотреть соответствующее свободное место на компьютере.
После того как папки будут скачаны, останется лишь загрузить их с вашего ПК на сервер хостера. При этом важно правильно соотносить папки (из корневой переносить строго в корневую и т. д).
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Компания RU-CENTER предлагает клиентам приобрести хостинг и получить в подарок сразу три услуги:
перенос домена;
перенос до 20 сайтов (предложение распространяется на все тарифы виртуального и CMS-хостинга);
полгода хостинга по любому тарифу дополнительно.
Специалисты проведут весь спектр операций самостоятельно, что сократит время переноса, а также гарантирует надёжную и бесперебойную работу ресурса. Бесплатным переносом сайтов от другого провайдера могут воспользоваться клиенты, оформляющие продление виртуального хостинга. Уточнить условия и тарифы, подпадающие под действие акции, можно на сайте компании RU-CENTER.
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Компания предлагает недорогой и надёжный виртуальный хостинг для сайтов любой сложности, от самых простых (например, личных страничек) до порталов с самим высоким уровнем загрузки. Специалисты разработали пакетные предложения, среди которых вы обязательно найдёте подходящее именно вам. К общим преимуществам можно отнести:
неограниченное число баз данных;
возможность оформления безлимитного трафика;
удобное и понятное управление;
контейнерная виртуализация;
профессиональная поддержка в режиме 24/7;
хранение данных на серверных SSD.
Собственная система бонусов и поощрений для постоянных клиентов позволяет снижать затраты. Цены на услуги — от 1 рубля в месяц (акция бессрочная, действует с 1 августа 2018 года).
Если у вас возникают сложности с подбором подходящего пакета, вы можете обратиться к специалистам компании. Они проконсультируют вас и помогут определиться с выбором.
АО «Региональный Сетевой Информационный Центр»