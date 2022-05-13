Хрустит с аппетитом: можно ли кормить кошку только сухим кормом

Кошки могут жить совершенно здоровой жизнью на сухом корме, если они получают все необходимые витамины и микроэлементы, а в рационе достаточно воды. Качество и состав сухих кормов различаются в зависимости от марки, поэтому важно убедиться, что вы кормите их высококачественными, сбалансированными кормами (разновидности сухого корма можно посмотреть на https://zoozavr.detmir.ru/), а в миске питомца всегда есть чистая вода.

При этом вопрос наличия у животного круглосуточного доступа к чистой питьевой воде принципиально важен. Кошки, чей рацион состоит из сухой пищи, не получают достаточно воды. Они могут обезвоживаться, что приводит к таким проблемам со здоровьем, как хроническая почечная недостаточность и образование кристаллов в моче.

Выбирайте высококачественные сухие корма премиум и супер-премиум-классов: они обеспечивают все необходимые питательные вещества. Низкокачественный или дешёвый сухой корм не справится с этой задачей. В их составе преобладают углеводы (злаковые культуры), которые не могут составлять значительную часть рациона хищника. Всегда проверяйте этикетку и список ингредиентов.

При этом небольшая часть наполнителей растительного происхождения допустима в составе. Они действуют как связующий элемент в гранулах. Хороший пример — корм «Фармина» для кошек https://zoozavr.detmir.ru/catalog/index/name/korm_dly_koshek/brand/19154/.

Всегда проверяйте срок годности сухого корма, так как эффективность некоторых витаминов со временем меняется, а животные жиры, используемые для покрытия многих марок сухих кормов, могут прогоркнуть примерно через шесть месяцев в пакете или закрытом контейнере.

При этом полезно иногда добавлять в рацион влажный корм, содержащий больше жидкости, чем сухой. Но помните — сухой корм высокого качества лучше для вашей кошки, чем дешёвые паучи и консервы.

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