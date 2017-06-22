И грянет гром: грозовая буря приближается к Барнаулу
Погода в краевой столице уже сменилась, город находится в ожидании грозы
Фото: vk.com/barneos22
Барнаул в четверг, 22 июня, имеет все шансы вновь оказаться в эпицентре мощной грозы, подобной той, что обрушилась на город позавчера вечером.
Пользователи сети уже делятся фото приближающейся к краевой столице непогоды. "Грохочет и сверкает. Пока за городом. Дойдет ли до #Барнаула?" - задается вопросом автор заметки в паблике Barnaul 22.
Отметим, что, по данным синоптиков, в четверг, 22 июня, мощные осадки ожидаются как на территории края, так и непосредственно в региональной столице.
Прогнозируются грозы и даже град. Порывы ветра при осадках могут достигать 20 метров в секунду.
Напомним, что в результате грозы вечером 20 июня в Барнауле многие микрорайоны остались без света. Местами было нарушено водоснабжение. Существенно осложнилась дорожная ситуация — многие улицы буквально ушли под воду.
Порядок на городских магистралях наводили в течение всего дня 21 июня.