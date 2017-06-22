И грянет гром: грозовая буря приближается к Барнаулу

Фото: vk.com/barneos22

Барнаул в четверг, 22 июня, имеет все шансы вновь оказаться в эпицентре мощной грозы, подобной той, что обрушилась на город позавчера вечером.

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Прочее Грозовой шторм накрыл Барнаул и отключил в домах электричество. Фото

Пользователи сети уже делятся фото приближающейся к краевой столице непогоды. "Грохочет и сверкает. Пока за городом. Дойдет ли до #Барнаула?" - задается вопросом автор заметки в паблике Barnaul 22.

Отметим, что, по данным синоптиков, в четверг, 22 июня, мощные осадки ожидаются как на территории края, так и непосредственно в региональной столице.

Прогнозируются грозы и даже град. Порывы ветра при осадках могут достигать 20 метров в секунду.

Напомним, что в результате грозы вечером 20 июня в Барнауле многие микрорайоны остались без света. Местами было нарушено водоснабжение. Существенно осложнилась дорожная ситуация — многие улицы буквально ушли под воду.

Порядок на городских магистралях наводили в течение всего дня 21 июня.