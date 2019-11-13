И снова десять баллов. Барнаул продолжает стоять в пробках

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", на момент 18:00 в Барнауле отмечаются пробки 9 баллов.

Сильно движение затруднено на проспекте Строителей, улицах Челюскинцев и Молодежной. Также трудно проехать по переулку Ядринцева от улицы Песчаной до пр. Строителей. На пр. Ленина медленно двигается транспорт по мосту у Нового рынка. Традиционно стоит движение на улице Малахова до "Огней". Также топчутся на месте машины и на Павловском тракте.

Особенно тяжелая ситуация наблюдается на улице Власихинской: от кольца и до ул. Сергея Ускова.

Напомним, что погода внесла свои коррективы в барнаульское движение 13 ноября. Буквально весь день краевая столица простояла в пробках от 7 до 10 баллов. Например, на проспекте Красноармейском сегодня никак не могли разъехаться фуры, что создавало проблемы другому транспорту. Такая же ситуация с большегрузами была и на ул. Малахова. С утра также практически отсутствовало движение на улице Советской Армии.