Идем на потепление. Какая погода ждет Алтайский край в предновогодние дни

Метели и снегопады ушли из Алтайского края. Погода наладилась, а вслед за этим в крае начнется потепление.

В субботу, 28 декабря, температура воздуха в регионе составит -16...-21 градус, а в некоторых районах опустится до -26°С. В воскресенье, 29 декабря, будет теплее: -6... -11°С, а 30 декабря столбик термометра и вовсе поднимется до отметки 0...-5 градусов.

Выходные пройдут без осадков, а в понедельник местами ожидается снег. На дорогах привычная для зимы гололедица. Спокойный восточный ветер с начала новой недели изменится на порывистый юго-западный.

В Барнауле ситуация схожая с краем. 28 декабря столбики термометров покажут -21... -23 градуса, 29 декабря от -14 до -16°С, а к 30 декабря в городе потеплеет до -3...-5 градусов.

В выходные дни осадков не ожидается, а вот в понедельник в город, по прогнозам синоптиков, придет сильная метель.