Идём на Восток. Эксперты объяснили, почему нужно строить дорогу в Китай через Алтай

Строительство современной скоростной дороги из России в Китай, которая могла бы пройти через территорию Республики Алтай, снизило бы часть нагрузки на инфраструктуру на участке от Западной Сибири до Дальнего Востока. С таким заявлением выступила Первая грузовая компания (ПАО "ПГК").

Новости

Прочее РЖД отказались вкладывать миллиарды в дорогу до Китая через Алтай после жалобы Хорохордина

"Если РЖД видит, что есть грузовая база для данного проекта, значит, его реализация целесообразна в перспективе на несколько лет вперёд", – говорится в заявлении компании.

В начале августа заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Алексей Шило сообщил, что компания на фоне прогнозируемого роста перевозок разрабатывает три варианта железнодорожных веток на Алтае в направлении Китая. По оценке, грузовая база, которую можно направить по этой ветке, может составить около 30 млн тонн. При этом предполагается прокладка более тысячи километров железной дороги по сложному горному ландшафту в условиях жёстких экологических ограничений.

Однако против реализации проекта, стоимость которого оценивается в сотни миллиардов рублей, выступил глава Республики Алтай. Он высказал мнение местных жителей, которые не готовы к тому, чтобы их регион "превращался в одну большую стройку".

"Этого мы допустить не можем. Не раз говорил, что Республика Алтай – экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Это наш приоритет. Но даже в случае готовности реализовать этот проект необходимо в первую очередь внимательно изучить мнение людей, узнать, что думают об этом наши жители. Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе и вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов", – сказал Олег Хорохордин.

Новости

Прочее "Не можем допустить". Глава Горного Алтая высказался о проекте железной дороги в Китай

Между тем в РЖД пока не отказываются от проекта, который бы позволил создать на Алтае тысячи рабочих мест и принёс экономике двух Алтаев миллиардные инвестиции. В компании на заявление Хорохордина ответили, что работа над строительством железнодорожной ветки через Алтай носит теоретический характер.

Скорее всего, теперь в РЖД пойдут по другому пути строительства магистрали. Дорога может пройти от станции Таштагол (Кемеровская область) Западно-Сибирской железной дороги до станции Авейтань, протяжённостью примерно 1081 км, в том числе 781 км маршрута пройдёт по территории России. Ещё один вариант: станция Абаза Красноярской железной дороги – станция Авейтань в Китае, протяжённость – 1276 км.