Игрушечный город: как выглядит Барнаул с высоты птичьего полета

Фото: Мария Трубина/Amic.ru

200 часов полетов и 77 вовремя обнаруженных в 2016 году пожаров – специалисты из "Алтай-авиалесоохраны" точно знают свое дело, поэтому жители края могут спать спокойно. Каждый день территорию в 1 300 000 га патрулируют вертолеты, на борту которых командир и летчик-наблюдатель внимательно следят, не появился ли в какой-либо части леса дым, которого, как известно, без огня не бывает.

Как рассказал директор барнаульского филиала "Алтай-авиалесоохраны" Владимир Дронов, всего в крае четыре посадочные площадки: в Барнауле, Волчихе, Чарыше и Белокурихе. Именно в этих точках есть необходимость в авиационном патрулировании, которое проходит на вертолетах "Робинсон". А вот для тушения пожаров используют уже Ми-8, база которых находится в Республике Алтай.

Вообще пожароопасный сезон в крае начинается в апреле и к октябрю сходит на нет. С наблюдательных вышек дым зачастую сложно заметить, поэтому в крае стоит такая острая необходимость в вертолетном патрулировании, на которое из федерального бюджета каждый год выделяют около 10 млн рублей.