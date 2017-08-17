Иллюзионисты XXI века удивят барнаульцев новой магической программой

В театре музкомедии 9 октября пройдет сценическое семейное шоу братьев Сафроновых "Молния" — это классические и абсолютно новые трюки в грандиозной постановке лучших режиссеров, хореографов, художников и костюмеров России.

Братья Сафроновы — иллюзионисты XXI века. Их имена известны как в нашей стране, так и далеко за ее пределами. Критики уже давно называют иллюзионистов "русскими Копперфильдами". Маги создают на сцене невероятные трюки, которым нет никаких объяснений. Зрителей ждут иллюзии, фокусы, магические превращения, опасные трюки и невероятные события.