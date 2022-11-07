Илон Маск хочет сделать Twitter источником самой достоверной информации в мире
Миллиардер отметил, что после покупки соцсети количество пользователей на ресурсе значительно возросло
Глава Tesla, SpaceX и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть в будущем должна превратиться в источник самой точной информации.
«Twitter необходимо стать с большим отрывом источником самой точной информации в мире. В этом заключается наша миссия», — написал он на своей странице.
Миллиардер также отметил, что после покупки соцсети количество пользователей на ресурсе значительно возросло.
Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов в конце октября. О сделке стало известно ещё в апреле, однако в мае она приостановилась, а уже в июле бизнесмен отказался от покупки, объяснив это тем, что Twitter нарушил несколько положений соглашения о сделке. Компания, в свою очередь, подала на бизнесмена в суд. Позднее Маск передумал и решил не отказываться от приобретения соцсети.
Добавим, что в России Twitter заблокировали по требованию Генпрокуратуры ещё в начале марта.
В октябре стало известно, что Илону Маску интересно читать RT. Он отмечал, в российских государственных СМИ «много чуши, но в чём-то они правы».