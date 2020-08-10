Илья Варламов вновь раскритиковал Барнаул

Блогер-урбанист Илья Варламов в очередной раз решил оценить инициативы барнаульцев. На этот раз он раскритиковал новый метод усиления безопасности на пешеходных переходах.

Общественники решили, что если перед каждым переходом написать какую-нибудь привлекающую внимание фразу, то ситуация на дороге сразу станет значительно спокойнее, но Варламов таких действий не оценил.

Блогер предложил свой вариант решения проблемы – сделать нормальные пешеходные переходы по примеру городов, где дороги действительно можно считать безопасными.

Теперь, судя по ситуации с ремонтом на Ядринцева, нам стоит ожидать ответа от ОНФ или городской администрации и гадать, будет это лонгрид или на этот раз все серьезно и дело дойдет до видеосюжета.

Ранее amic.ru писал о том, что перед пешеходными переходами в Барнауле нанесут предупреждающие надписи. С этой инициативой выступили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ).