Именные яблоньки. Барнаульские депутаты высадили аллею в Нагорном парке

Депутаты Барнаула в честь четвертьвекового юбилея городской думы высадили в Нагорном парке яблони. За посадками были замечены Марина Понкрашева, Кристина Юстус, Алексей Меркулов, Инесса Грицай, Юрий Ряполов, Сергей Струченко, Евгений Барсуков, Оксана Молодых, Иван Огнев, Александр Обидин, Дмитрий Абалымов, Алексей Скосырский, Дмитрий Ильиных, Людмила Ананьина.

25 лет БГД было в апреле 2019 года. Отмечать юбилей будут в пятницу, 20 сентября.