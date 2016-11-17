Индустриальный район Барнаула признали наиболее благоприятным для жизни

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Самым привлекательным для жизни барнаульцы назвали Индустриальный район города.

Исследование проводили специалисты портала Domofond.ru, которые организовали опрос населения и в итоге ранжировали городские районы.

Главных индикаторов привлекательности было 10: экологическая ситуация, чистота, услуги ЖКХ, соседи, транспорт, спорт и отдых, стоимость жизни, условия для детей, обеспеченность магазинами и безопасность.

Результаты опроса составлялись на оценке 2573 жителей краевой столицы.

В итоге на первом месте оказался Индустриальный район, который лидирует во всех аспектах, кроме транспортного (тут у района четвертое место).

На второй строчке рейтинга оказался Ленинский район. Третье место за Центральным районом, четвертое — за Железнодорожным. Аутсайдером оказался Октябрьский район.