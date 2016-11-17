Индустриальный район Барнаула признали наиболее благоприятным для жизни
Единственным слабым местом района названа проблема транспорта
Фото: realtai.ru
Самым привлекательным для жизни барнаульцы назвали Индустриальный район города.
Исследование проводили специалисты портала Domofond.ru, которые организовали опрос населения и в итоге ранжировали городские районы.
Главных индикаторов привлекательности было 10: экологическая ситуация, чистота, услуги ЖКХ, соседи, транспорт, спорт и отдых, стоимость жизни, условия для детей, обеспеченность магазинами и безопасность.
Результаты опроса составлялись на оценке 2573 жителей краевой столицы.
В итоге на первом месте оказался Индустриальный район, который лидирует во всех аспектах, кроме транспортного (тут у района четвертое место).
На второй строчке рейтинга оказался Ленинский район. Третье место за Центральным районом, четвертое — за Железнодорожным. Аутсайдером оказался Октябрьский район.