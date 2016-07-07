Иномарка и два автобуса столкнулись в Барнауле — очевидцы. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Столкновение двух автобусов и легкового автомобиля произошло в Барнауле в четверг, 7 июля, в районе пересечения улицы Попова с Павловским трактом.

"На Попова, остановка Павловский тракт 2 перед перекрестком Павловский Попова. Заняты 1, 2 ряд. Аккуратнее, перестраиваемся, дамы и господа", - сообщил очевидец в паблике Barnaul 22.