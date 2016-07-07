Иномарка и два автобуса столкнулись в Барнауле — очевидцы. Фото
ДТП произошло у перекрестка Павловского тракта и улицы Попова
7 июля 2016, 11:31
Фото: vk.com/barneos22
Столкновение двух автобусов и легкового автомобиля произошло в Барнауле в четверг, 7 июля, в районе пересечения улицы Попова с Павловским трактом.
"На Попова, остановка Павловский тракт 2 перед перекрестком Павловский Попова. Заняты 1, 2 ряд. Аккуратнее, перестраиваемся, дамы и господа", - сообщил очевидец в паблике Barnaul 22.
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